Il mercato in campo – Monza-Balotelli: un sogno, una missione (Di giovedì 10 dicembre 2020) Super Mario Balotelli, l’ennesimo colpo piazzato dal Monza, protagonista di un mercato faraonico, con grandi cifre spese e nomi spesso altisonanti, talvolta in difficoltà nel calarsi nella mentalità della categoria. Secondo molti addetti ai lavori i brianzoli erano praticamente promossi d’ufficio, coronando in anticipo il sogno Serie A. E invece ogni campionato, soprattutto quello cadetto, non si vince con i voti della stampa, nè con le figurine dei grandi nomi. Lo status di grandi favoriti, se circondato da un involontario calo di concentrazione e pancia piena di traguardi ancora da raggiungere, si rivela un inaspettato nemico in casa. L’avvio di stagione del Monza è ben lontano dalle aspettative, qualche batosta può fare bene in prospettiva, si cresce con certe battute d’arresto. I margini di ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 10 dicembre 2020) Super Mario, l’ennesimo colpo piazzato dal, protagonista di unfaraonico, con grandi cifre spese e nomi spesso altisonanti, talvolta in difficoltà nel calarsi nella mentalità della categoria. Secondo molti addetti ai lavori i brianzoli erano praticamente promossi d’ufficio, coronando in anticipo ilSerie A. E invece ogni campionato, soprattutto quello cadetto, non si vince con i voti della stampa, nè con le figurine dei grandi nomi. Lo status di grandi favoriti, se circondato da un involontario calo di concentrazione e pancia piena di traguardi ancora da raggiungere, si rivela un inaspettato nemico in casa. L’avvio di stagione delè ben lontano dalle aspettative, qualche batosta può fare bene in prospettiva, si cresce con certe battute d’arresto. I margini di ...

