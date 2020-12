Hamilton guarito dal coronavirus, sarà in pista ad Abu Dhabi (Di giovedì 10 dicembre 2020) YAS MARINA (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton tornerà al volante della sua Mercedes per il Gran Premio di Abu Dhabi che chiuderà la stagione di Formula Uno. Positivo al coronavirus e costretto a saltare il secondo dei due appuntamenti sul circuito di Sakhir domenica scorsa, il sette volte campione del mondo si è negativizzato e avendo completato la quarantena di dieci giorni in Bahrain potrà correre nel weekend. Il tampone a cui si era sottoposto ieri Hamilton aveva dato esito negativo, risultato confermato dal test effettuato al suo arrivo oggi pomeriggio ad Abu Dhabi. A lasciargli il volante sarà George Russell, che lo aveva sostituito nell’ultima gara “in prestito” dalla Williams e che nell’ultimo weekend della stagione riprenderà il suo posto sulla ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 10 dicembre 2020) YAS MARINA (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Lewistornerà al volante della sua Mercedes per il Gran Premio di Abuche chiuderà la stagione di Formula Uno. Positivo ale costretto a saltare il secondo dei due appuntamenti sul circuito di Sakhir domenica scorsa, il sette volte campione del mondo si è negativizzato e avendo completato la quarantena di dieci giorni in Bahrain potrà correre nel weekend. Il tampone a cui si era sottoposto ieriaveva dato esito negativo, risultato confermato dal test effettuato al suo arrivo oggi pomeriggio ad Abu. A lasciargli il volanteGeorge Russell, che lo aveva sostituito nell’ultima gara “in prestito” dalla Williams e che nell’ultimo weekend della stagione riprenderà il suo posto sulla ...

RSIsport : ?? Hamilton parteciperà al Gran premio di Abu Dhabi. Il britannico è guarito dal coronavirus ed è ora negativo al CO… - CorriereCitta : Hamilton guarito dal coronavirus, sarà in pista ad Abu Dhabi - f1world_it : RT @uzapelloni: #Hamilton is back... la Mercedes ad #AbuDhabiGp è tutta sua... Russell torna in Williams... - RaffoSarnataro : Hamilton è fortunato pure nella sfortuna di aver contratto il Covid ed essere guarito in pochissimo tempo. Insupera… - uzapelloni : #Hamilton is back... la Mercedes ad #AbuDhabiGp è tutta sua... Russell torna in Williams... -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton guarito Formula 1, buone notizie per la Mercedes: Lewis Hamilton guarito dal Coronavirus, sarà in pista ad Abu Dhabi Stretto web F1, Lewis Hamilton è guarito dal Covid-19

Lewis Hamilton correrà il GranPremio di Formula 1 di Abu Dhabi. Il pilota della Mercedes, come ha annunciato la stessa F1 sui propri canali social ufficiali, è guarito dal Covid-19.

Hamilton, doppio tampone negativo: corre ad Abu Dhabi

Lewis Hamilton è guarito dal coronavirus e correrà regolarmente il GP di Abu Dhabi, l'ultima gara stagionale del Mondiale di Formula 1. Il campione del mondo è risultato negativo a due tamponi (uno in ...

Lewis Hamilton correrà il GranPremio di Formula 1 di Abu Dhabi. Il pilota della Mercedes, come ha annunciato la stessa F1 sui propri canali social ufficiali, è guarito dal Covid-19.Lewis Hamilton è guarito dal coronavirus e correrà regolarmente il GP di Abu Dhabi, l'ultima gara stagionale del Mondiale di Formula 1. Il campione del mondo è risultato negativo a due tamponi (uno in ...