‘Gf Vip 5’, Tommaso Zorzi si racconta a ‘Seconda Vita’: la sua prima volta con un uomo, l’originale modo in cui ha rivelato ai genitori di essere omosessuale e su Chiara Ferragni e Giulia De Lellis… (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ha preso il via ieri sera la nuova stagione di Seconda Vita: tra gli ospiti più attesi della puntata c’è stato sicuramente Tommaso Zorzi, che si è raccontato a 360° a Gabriele Parpiglia prima di fare il suo ingresso nel Grande Fratello Vip 5, dove si è distinto tra i concorrenti più amati e candidati alla vittoria. Tommaso ha innanzitutto stilato al giornalista la top three dei litigi più importanti avuti negli ultimi anni, citando l’ex Pupa Stella Manente e Mauro Coruzzi, in arte Platinette: Stella Manente, una pseudo-influencer che aveva invocato Hitler durante il gay Pride. Da un lato godevo come un riccio, quando mi ricapita di potermi schierare contro una che invoca la cosa più politicamente sbagliata e indifendibile… è stato un po’ come sparare sulla croce rossa, ma se la croce rossa è quella, ... Leggi su isaechia (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ha preso il via ieri sera la nuova stagione di Seconda Vita: tra gli ospiti più attesi della puntata c’è stato sicuramente, che si èto a 360° a Gabriele Parpigliadi fare il suo ingresso nel Grande Fratello Vip 5, dove si è distinto tra i concorrenti più amati e candidati alla vittoria.ha innanzitutto stilato al giornalista la top three dei litigi più importanti avuti negli ultimi anni, citando l’ex Pupa Stella Manente e Mauro Coruzzi, in arte Platinette: Stella Manente, una pseudo-influencer che aveva invocato Hitler durante il gay Pride. Da un lato godevo come un riccio, quando mi ricapita di potermi schierare contro una che invoca la cosa più politicamente sbagliata e indifendibile… è stato un po’ come sparare sulla croce rossa, ma se la croce rossa è quella, ...

