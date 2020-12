Finalmente Cattelan lascia X Factor. Il conduttore: «Si cambia pagina. So che vi metterò in difficoltà» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Cattelan La puntata finale di X Factor 2020 è stata l’ultima di Alessandro Cattelan alla conduzione del talent show di Sky. L’addio, già annunciato e in realtà ritrattato in altre occasioni, questa volta è definitivo. Il conduttore si è così congedato nei minuti conclusivi dell’edizione vinta da Casadilego: “Questa è stata la mia ultima puntata di X Factor (…) Mi sono reso conto che non sta finendo un programma, sta finendo un’epoca per me, sta finendo un pezzo della mia vita che ho passato insieme a voi. Se voi avete seguito dall’inizio X Factor, è finito anche un pezzo della vostra vita. Si cambia pagina” ha dichiarato commosso, prima che una clip ricordasse i suoi dieci anni di X Factor. Cattelan ha debuttato ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 11 dicembre 2020)La puntata finale di X2020 è stata l’ultima di Alessandroalla conduzione del talent show di Sky. L’addio, già annunciato e in realtà ritrattato in altre occasioni, questa volta è definitivo. Ilsi è così congedato nei minuti conclusivi dell’edizione vinta da Casadilego: “Questa è stata la mia ultima puntata di X(…) Mi sono reso conto che non sta finendo un programma, sta finendo un’epoca per me, sta finendo un pezzo della mia vita che ho passato insieme a voi. Se voi avete seguito dall’inizio X, è finito anche un pezzo della vostra vita. Si” ha dichiarato commosso, prima che una clip ricordasse i suoi dieci anni di Xha debuttato ...

