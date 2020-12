Ex llva, Fabio Riva assolto anche in appello: non sussiste la bancarotta della holding che controllava l’impianto siderurgico di Taranto (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il fatto non sussiste. anche la corte d’appello di Milano ha assolto Fabio Riva dall’accusa di bancarotta della holding Riva Fire che controllava l’ex Ilva di Taranto. Dopo l’assoluzione in primo grado, quindi, anche i giudici dell’appello hanno stabilito che Fabio Riva non ha responsabilità penali nel crac della società che gestiva l’acciaieria ionica e l’intero gruppo della famiglia. anche la Procura generale aveva chiesto la conferma dell’assoluzione per Riva, difeso dai legali Salvatore Scuto e Gian Paolo Del Sasso, unico ad aver scelto il rito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il fatto nonla corte d’di Milano hadall’accusa diFire chel’ex Ilva di. Dopo l’assoluzione in primo grado, quindi,i giudici dell’hanno stabilito chenon ha responsabilità penali nel cracsocietà che gestiva l’acciaieria ionica e l’intero gruppofamiglia.la Procura generale aveva chiesto la conferma dell’assoluzione per, difeso dai legali Salvatore Scuto e Gian Paolo Del Sasso, unico ad aver scelto il rito ...

fattoquotidiano : Ex llva, Fabio Riva assolto anche in appello: non sussiste la bancarotta della holding che controllava l’impianto s… - Noovyis : (Ex llva, Fabio Riva assolto anche in appello: non sussiste la bancarotta della holding che controllava l’impianto… -

Ultime Notizie dalla rete : llva Fabio Ex llva, Fabio Riva assolto anche in appello: non sussiste la bancarotta della holding che controllava… Il Fatto Quotidiano Ex Ilva. Fabio Riva: confermata l'assoluzione

Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito ...

Ex Ilva | Appello conferma assoluzione per Fabio Riva

Era accusato di bancarotta. Decisione giudici Milano La Corte d'appello di Milano ha confermato l'assoluzione per Fabio Riva, uno dei componenti della famiglia ex proprietaria dell'Ilva di Taranto, da ...

M5s, due deputate litigano in aula per il Mes VIDEO. In quattro passano al Gruppo Misto

I deputati M5s Antonio Lombardo, Maria Lapia e Fabio Berardini e Carlo De Girolamo passano al gruppo Misto. I deputati erano contrari alla riforma del Mes: Lombardo ieri non ha partecipato al voto, Be ...

Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito ...Era accusato di bancarotta. Decisione giudici Milano La Corte d'appello di Milano ha confermato l'assoluzione per Fabio Riva, uno dei componenti della famiglia ex proprietaria dell'Ilva di Taranto, da ...I deputati M5s Antonio Lombardo, Maria Lapia e Fabio Berardini e Carlo De Girolamo passano al gruppo Misto. I deputati erano contrari alla riforma del Mes: Lombardo ieri non ha partecipato al voto, Be ...