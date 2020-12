Ellen DeGeneres svela di essere positiva al Covid-19, stop alle riprese del suo show (Di giovedì 10 dicembre 2020) La conduttrice Ellen DeGeneres ha svelato di essere risultata positiva al Covid-19 e le riprese del suo show sono interrotte fino a gennaio. Ellen DeGeneres ha rivelato di essere risultata positiva al Covid-19 e le riprese del suo talk show sono quindi sospese fino a dopo le festività natalizie. La conduttrice ha comunicato via Twitter la notizia rassicurando inoltre i fan sulla sua situazione di salute. Nel suo messaggio Ellen DeGeneres ha dichiarato: "Ciao a tutti, voglio informarvi che sono risultata positiva al test per il Covid-19. Fortunatamente mi sento bene ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 10 dicembre 2020) La conduttricehato dirisultataal-19 e ledel suosono interrotte fino a gennaio.ha rivelato dirisultataal-19 e ledel suo talksono quindi sospese fino a dopo le festività natalizie. La conduttrice ha comunicato via Twitter la notizia rassicurando inoltre i fan sulla sua situazione di salute. Nel suo messaggioha dichiarato: "Ciao a tutti, voglio informarvi che sono risultataal test per il-19. Fortunatamente mi sento bene ...

