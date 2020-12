E’ morto il neonato caduto su un bus genovese | il drammatico epilogo dopo un mese e mezzo

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ha lottato per unper rimanere aggrappato alla sua giovanissima vita ma non ce l’ha fatta. Un bimbo di appena 20 giorni,in seguito a una brusca frenata su un autobus a Genova, ha lottato per unnel reparto di Rianimazione del Gaslini di Genova ma s’è dovuto L'articolo NewNotizie.it.

blogsicilia : Autobus frena e neonato muore schiacciato, era nel marsupio della mamma - - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Morto il neonato schiacciato su un bus durante una brusca frenata - RADIOBRUNO1 : Purtroppo il piccolo non ce l'ha fatta #Genova #cronaca #10dicembre #RadioBruno - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Morto il neonato schiacciato sul bus dopo una frenata - IlFattoNisseno : Italia: morto neonato schiacciato su bus dopo brusca frenata, era nel marsupio della mamma -

Ultime Notizie dalla rete : morto neonato

UsCatanzaro.net

L'incidente lo scorso ottobre: un bus ha fatto una frenata improvvisa per non investire un pedone. Il bimbo, di 26 giorni, era rimasto schiacciato tra il marsupio della madre e un supporto metallico. Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi E' morto il neonato che era rimasto schiacciato su un bus lo scorso 28 ottobre a Genova.È morto dopo oltre un mese di agonia il bimbo di appena 20 giorni che era caduto in seguito a una brusca frenata su un autobus a Genova, in via Buozzi. Il piccolo era in braccio alla madre quando...Genova, morto neonato schiacciato sul bus dopo una frenata GENOVA - È morto il neonato che era rimasto schiacciato su un bus lo scorso 28 ottobre a San Teodoro, a Genova. Il piccolo era nel...