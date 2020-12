Dpcm Natale nuove Faq | tutte le risposte ufficiali per spostamenti e visite dal 21 dicembre al 6 gennaio

Leggi su tpi

(Di giovedì 10 dicembre 2020)Faq del governo per gliFAQ – Il governo ha confermato le restrizioni per le festività natalizie. Chi si dovrà spostare in occasione delle feste di fine 2020 lo dovrà fare o prima del 20o dopo il 7, sia per andare nelle seconde case, sia per i parenti, sia per turismo. Le eccezioni riguardano casi molto specifici: assistenza a persone non autosufficienti, separati che incontrino i figli minori, i ricongiungimenti familiari presso la casa abituale. A specificarlo sono le Faq, le domande più frequenti alle quali ha risposto la presidenza del Consiglio, “per il periodo 212020 – 62021”. Restano comunque identiche le regole ...