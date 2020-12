Dpcm, la partita ora è riaperta: tutte le novità per chi si sposta (Di giovedì 10 dicembre 2020) Valentina Dardari Sul tavolo la decisione se permettere di uscire dal proprio Comune il 25, il 26 dicembre e a Capodanno Qualcosa potrebbe cambiare per Natale, Santo Stefano e il primo giorno dell’anno. Il premier Giuseppe Conte starebbe infatti pensando se modificare la norma che vieterebbe gli spostamenti tra i Comuni in questi giorni di festa. Questo almeno quanto appreso dall’Ansa da fonti parlamentari. Al momento infatti, secondo il Dpcm del 3 dicembre, e in vigore dal venerdì 4, vi sarebbe il divieto di spostarsi tra i comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Regola che ha creato non poche lamentele tra i governatori delle Regioni, in primis Fontana e Zaia.nodo 1907566 Secondo le fonti parlamentari adesso il premier potrebbe pensare di rivedere il decreto legge sul Covid, o quantomeno portare un ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Valentina Dardari Sul tavolo la decisione se permettere di uscire dal proprio Comune il 25, il 26 dicembre e a Capodanno Qualcosa potrebbe cambiare per Natale, Santo Stefano e il primo giorno dell’anno. Il premier Giuseppe Conte starebbe infatti pensando se modificare la norma che vieterebbe glimenti tra i Comuni in questi giorni di festa. Questo almeno quanto appreso dall’Ansa da fonti parlamentari. Al momento infatti, secondo ildel 3 dicembre, e in vigore dal venerdì 4, vi sarebbe il divieto dirsi tra i comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Regola che ha creato non poche lamentele tra i governatori delle Regioni, in primis Fontana e Zaia.nodo 1907566 Secondo le fonti parlamentari adesso il premier potrebbe pensare di rivedere il decreto legge sul Covid, o quantomeno portare un ...

RIMINI. E' partita questa mattina la lettera con cui i sindaci Andrea Gnassi (Rimini), Luciana Garbuglia (San Mauro Pascoli) e Alice Parma (Santarcangelo)

Molta disinformazione e dunque qualche auto rimandata indietro, in prevalenza di cittadini sloveni o comunque stranieri. E' il primo bilancio

