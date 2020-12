Disney Investor Day: quali progetti aspettarsi? (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il 10 dicembre è il Disney Investor Day, giornata dell’assemblea degli azionisti in casa Disney. Dalla Pixar alla Marvel Studios e tutte le altre case di produzione sotto la sua egida, senza dimenticare la Lucasfilm, grande protagonista con il franchise di Star Wars: quali saranno i progetti annunciati? Le anteprime sul Disney Investor Day “The Walt Disney Company approfitterà dell’imminente Disney Investor Day, il 10 dicembre, per annunciare il futuro dei propri progetti Marvel, Lucasfilm e Pixar, progetti cinematografici e televisivi”, queste le parole che fanno ben sperare sulla riunione della major. Secondo le previsioni, Disney confermerà i prossimi ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il 10 dicembre è ilDay, giornata dell’assemblea degli azionisti in casa. Dalla Pixar alla Marvel Studios e tutte le altre case di produzione sotto la sua egida, senza dimenticare la Lucasfilm, grande protagonista con il franchise di Star Wars:saranno iannunciati? Le anteprime sulDay “The WaltCompany approfitterà dell’imminenteDay, il 10 dicembre, per annunciare il futuro dei propriMarvel, Lucasfilm e Pixar,cinematografici e televisivi”, queste le parole che fanno ben sperare sulla riunione della major. Secondo le previsioni,confermerà i prossimi ...

