Covid a Giugliano | guariti doppiano i contagiati ma preoccupano i decessi

melitonline : Giugliano, cronaca. Grande preoccupazione per due dottori di Giugliano malati di Covid - puntomagazine : I dati riportati nel documento dell’ASL parlano di una persona positiva al covid ogni 46,16 abitanti #news… - larampait : #Giugliano. #Covid, nuova ordinanza: si prolungano misure urgenti - dailynews_24 : Covid, nuova ordinanza a Giugliano: prorogate misure restrittive fino al 15 dicembre - Scisciano : Giugliano – Emergenza Covid, nuova ordinanza del Sindaco Pirozzi -

Anche la regione Campania si prepara alla vaccinazione di massa anti-covid. Il vaccino della Pfizer aspetta solo la certificazione dell'Ema prima della ...Non si ferma la strage tra il personale sanitario provocata dal Covid. Soprattutto tra i medici. All’alba di ieri è scomparso il neurochirurgo dell’ospedale Loreto Mare Stefano Simpatico, vittima nume ...

Covid a Giugliano: altri 6 morti in 6 giorni ma è ‘boom ...

GIUGLIANO – E’ arrivato il consueto aggiornamento dei numeri dell’emergenza covid a Giugliano pubblicato dal sindaco Nicola Pirozzi. Negli ultimi 6 giorni ci sono state 6 vittime. Un dato grave che fa salire a 56 il totale dei deceduti giuglianesi da inizio pandemia.

Covid, stretta a Giugliano: coprifuoco alle 18 per i ...

Covid, stretta a Giugliano: coprifuoco alle 18 per i minori Vietato fumare e consumare cibo e alcolici nei luoghi pubblici, sanzioni fino a mille euro 10 Novembre 2020 1 minuti di lettura Entra in...

Covid, nuova ordinanza del sindaco di Giugliano: si ...

Giugliano. Allo scopo di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio comunale, si prolungano fino al 15 dicembre 2020 le misure previste dall’ordinanza n.3, allo scopo di scongiurare gli assembramenti sociali. Si continua a raccomandare il distanziamento sociale (distanza di sicurezza interpersonale) e l’uso della mascherina, accompagnato dal divieto di ...