(Di giovedì 10 dicembre 2020) AGI - La governance del Recovery? Un colossale fraintendimento” ma “la struttura è necessaria”. Lo sostiene presidente del Consiglio Giuseppeche in un colloquio con il Corriere della Sera dice: “Non mi spaventa il confronto tra alleati, l'importante è che la dialettica si traduca in ricchezza di idee, non in sterili polemiche”. E poi garantisce: “Sul Recovery abbiamo appena iniziato a discutere, avendo bene in mente gli obiettivi di funzionalità e semplificazione” anche perché, dice, “non c'è scritto da nessuna parte quanti dovranno essere". "Comunque", spiega, "serve una struttura che assicuri il monitoraggio dei cantieri e il rispetto dei tempi. Tutto ciò non andrà in manovra, ma in un apposito decreto legge — proprio come chiede Renzi - Troveremo la formula giusta nella sede propria, governo e Cdm” e “il confronto sarà costante”. Parlando invece con la ...

Mariettone1976 : RT @Libero_official: 'Io a #Natale andrò da mio figlio a pranzo, fuori dal mio Comune'. Paolo Tondo, il deputato del Misto che che affronta… - fisco24_info : Conte: vado avanti solo se c'è fiduca. Sulla task force c'è stato un fraintendimento : AGI - La governance del… - PAOLAGOSTINI : RT @Libero_official: 'Io a #Natale andrò da mio figlio a pranzo, fuori dal mio Comune'. Paolo Tondo, il deputato del Misto che che affronta… - Libero_official : 'Io a #Natale andrò da mio figlio a pranzo, fuori dal mio Comune'. Paolo Tondo, il deputato del Misto che che affro… - Pino__Merola : Recovery Fund, Conte al Consiglio Ue per l’approvazione. “Vado avanti solo se c’è fiducia” -

Ultime Notizie dalla rete : Conte vado

TGCOM

Un colossale fraintendimento” ma “la struttura è necessaria”. Lo sostiene presidente del Consiglio Giuseppe Conte che in un colloquio con il Corriere della Sera dice: “Non mi spaventa il confronto tra ...Le colpe vanno date anche a Marotta. Ha rischiato di compromettere la qualificazione in Champions nel secondo anno di Spalletti per prendere Conte. Lo ha considerato un top, ingaggiandolo e facendogli ...

Conte: vado avanti solo se c'è fiduca. Sulla task force c ...

Politica Conte: vado avanti solo se c'è fiduca. Sulla task force c'è stato un fraintendimento . In partita vince o perde Italia, dice il premier, non io.

Conte: 'Vado avanti soltanto se c'è fiducia di tutte le ...

Conte: 'Vado avanti soltanto se c'è fiducia di tutte le forze' TGCom24- 21 minuti fa. 1 di 1. Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7 il nostro ...

Conte: "Vado avanti soltanto se c'è fiducia di tutte le ...

Conte: "Vado avanti soltanto se c'è fiducia di tutte le forze" Al termine di una giornata caratterizzata dalle forti tensioni nella maggioranza di governo, con gli alleati che richiedono più collegialità., il premier Conte si dice pronto ad andare avanti "solo se c'è la fiducia di tutte le forze di maggioranza".