Conte: possibile dietro front sugli spostamenti tra comuni (Di venerdì 11 dicembre 2020) Conte apre ad un possibile ripensamento sui divieti imposti per gli spostamenti tra comuni in programma per le festività natalizie. Giuseppe Conte (Instagram)LEGGI QUI >>> La sanità pubblica è al collasso: se fosse privata come sarebbe andata? Conte è in un momento di difficoltà. Questa pandemia è un avversario duro da combattere ed il governo sta cercando in tutti i modi l'alzarsi della curva dei contagi. Ogni scelta presa fino ad oggi ha avuto un peso importante nella vita degli italiani, ma è quantomeno servita a scongiurare un nuovo lodkdown generalizzato anche se le tante restrizioni stanno mettendo alle strette l'economia. Pochi giorni fa il governo ha preso la sua decisione in vista delle limitazioni da imporre per evitare gli il propagarsi del virus.

