Casadilego ha vinto X Factor 13 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Hell Raton ha debuttato ad X Factor quest’anno ed ha già un trionfo sul curriculum, dato che a vincere la 13^esima edizione è stata Elisa, in arte Casadilego. Al secondo posto si sono classificati i Little Pieces Of Marmelade, mentre medaglia di bronzo per N.A.I.P. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xFactoritalia) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa (@Casadilego) Casadilego è la terza rappresentante delle Under Donne a vincere X Factor dopo Francesca Michielin (di Simona Ventura) e Sofia Tornambene (di Sfera Ebbasta). X Factor, i podi 1^edizione: Aram Quartet, Giusy Ferreri, Emanuele Dabbono 2^edizione: ... Leggi su biccy (Di venerdì 11 dicembre 2020) Hell Raton ha debuttato ad Xquest’anno ed ha già un trionfo sul curriculum, dato che a vincere la 13^esima edizione è stata Elisa, in arte. Al secondo posto si sono classificati i Little Pieces Of Marmelade, mentre medaglia di bronzo per N.A.I.P. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da XItalia (@xitalia) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa (@è la terza rappresentante delle Under Donne a vincere Xdopo Francesca Michielin (di Simona Ventura) e Sofia Tornambene (di Sfera Ebbasta). X, i podi 1^edizione: Aram Quartet, Giusy Ferreri, Emanuele Dabbono 2^edizione: ...

