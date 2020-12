Cagliari, Simeone torna ad allenarsi in gruppo. Il comunicato (Di giovedì 10 dicembre 2020) Giovanni Simeone ha ufficialmente superato il Covid-19 e oggi è tornato ad allenarsi in gruppo. Questo il comunicato del Cagliari: “È ritornato oggi a disposizione del Cagliari di Eusebio Di Francesco Giovanni Simeone: l’attaccante argentino oggi ha svolto parte dell’allenamento con i compagni di squadra. Dopo tre tamponi negativi il centravanti ex Fiorentina e Genoa può considerarsi guarito e pienamente in corso per un posto tra i convocati del tecnico per la sfida di domenica contro l’Inter”. Foto: Twitter Uff. Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 10 dicembre 2020) Giovanniha ufficialmente superato il Covid-19 e oggi èto adin. Questo ildel: “È rito oggi a disposizione deldi Eusebio Di Francesco Giovanni: l’attaccante argentino oggi ha svolto parte dell’allenamento con i compagni di squadra. Dopo tre tamponi negativi il centravanti ex Fiorentina e Genoa può considerarsi guarito e pienamente in corso per un posto tra i convocati del tecnico per la sfida di domenica contro l’Inter”. Foto: Twitter Uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

