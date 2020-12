GianluigiRaimon : La Bce aumenta il Pepp di 500 miliardi fno al 2022. Tassi invariati: - saracristaldi : RT @mastrobradipo: #lagarde continueremo a monitorare tassi di cambio #bce - paolocalcinari : RT @mastrobradipo: #lagarde continueremo a monitorare tassi di cambio #bce - mastrobradipo : #lagarde continueremo a monitorare tassi di cambio #bce - ansa_economia : Bce, tassi fermi.Amplia acquisti Bond di 500 mld fino a 2022. Varati anche tre nuovi maxi-prestiti Tltro #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Bce tassi

(ANSA) – MILANO, 10 DIC – Le Borse europee rallentano dopo la riunione della Bce ha lasciato i tassi fermi a zero ed ha aumentato la potenza di fuoco del programma di acquisti per l’emergenza pandemic ...(ANSA) - ROMA, 10 DIC - La Banca Centrale Europea ha lasciato, come da attese, i tassi d'interesse invariati, ma rafforza il programma di acquisti per l'emergenza pandemica. Al termine della riunione ...