Atac | Metro Cornelia | guasto a scala mobile

romatoday : Metro A, si rompe scala mobile a Cornelia con un passeggero sopra. Atac: 'L'impianto si è fermato in tempo'… - CasilinaNews : Metro A, guasto su una scala mobile della stazione Cornelia. In corso gli accertamenti dell'Atac… - LuceverdeRoma : RT @InfoAtac: #info #atac - METRO A - stazione Cipro riaperta al servizio viaggiatori #indossasemprelamascherina ?? #roma - 79_Alessio : RT @InfoAtac: #info #atac - METRO A - stazione Cipro riaperta al servizio viaggiatori #indossasemprelamascherina ?? #roma - InfoAtac : #info #atac - METRO A - stazione Cipro riaperta al servizio viaggiatori #indossasemprelamascherina ?? #roma -

Stazione Cornelia (Metro A). Si è verificato stamattina un guasto su una scala mobile. L'Atac sta procedendo con gi accertamenti ..."Stamattina intorno alle 6.10 si è verificato un guasto su una scala mobile in servizio alla stazione Cornelia. I sistemi di sicurezza hanno immediatamente bloccato l'impianto. A bordo c'era un passeg ...#info #atac - metro C: la circolazione è stata riattivata sull'intera linea. Sospeso il servizio di bus navetta #Roma — infoatac (@InfoAtac) November 23, 2020 . L'intervento del garante.