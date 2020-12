Assistente sociale obbliga una 16enne ad andare a vivere con lo zio: lui la prende a pugni e la uccide, poi brucia il cadavere (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’Assistente sociale obbliga una sedicenne ad andare a vivere con lo zio e lui la uccide. L’omicidio di Louise Smith è uno degli episodi più sconcertanti di cronaca nera avvenuto in Gran Bretagna negli ultimi anni, per il quale l’omicida nei giorni scorsi è stato sottoposto a processo con l’ipotesi di una condanna minima di 25 anni di carcere. La vittima di questa terribile vicenda aveva litigato per l’ennesima volta con la madre e a quel punto erano dovuti intervenire gli assistenti sociali che avevano imposto alla giovane di andare a vivere per un po’ di tempo con la zia, la sorella della madre, e lo zio. Solo che anche a casa degli zii sarebbero sorte ulteriori discussioni con Louise ad accusare lo zio, Shane Mays, di molestie. L’omicidio è poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’una sedicenne adcon lo zio e lui la. L’omicidio di Louise Smith è uno degli episodi più sconcertanti di cronaca nera avvenuto in Gran Bretagna negli ultimi anni, per il quale l’omicida nei giorni scorsi è stato sottoposto a processo con l’ipotesi di una condanna minima di 25 anni di carcere. La vittima di questa terribile vicenda aveva litigato per l’ennesima volta con la madre e a quel punto erano dovuti intervenire gli assistenti sociali che avevano imposto alla giovane diper un po’ di tempo con la zia, la sorella della madre, e lo zio. Solo che anche a casa degli zii sarebbero sorte ulteriori discussioni con Louise ad accusare lo zio, Shane Mays, di molestie. L’omicidio è poi ...

Ultime Notizie dalla rete : Assistente sociale L’assistente sociale parlava al telefono: «Io non ci metto più nessuno là dentro» Il Tirreno Si rafforza l’Ufficio dei Servizi sociali al Comune di Atripalda grazie alla mobilità: in arrivo da Salerno una nuova assistente sociale

Si rafforza l’Ufficio dei Servizi sociali al Comune di Atripalda. Con l’approvazione della graduatoria finale si è conclusa la procedura di mobilità ester ...

Da Regione un milione di euro per le persone con disabilità sensoriale

Ne dà notizia l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e disabilità, Stefano Bolognini, sottolineando che i fondi sono aggiuntivi rispetto alle risorse annuali ...

Assistente sociale: chi è e cosa fa - La Legge per Tutti

Nell’ordinamento giuridico, l’ assistente sociale è il professionista che lavora nell’ambito dei servizi sociali mettendo le proprie conoscenze e capacità al servizio della comunità, intesa come singoli individui, famiglie o gruppi di persone. Il suo compito è quello di prevenire e risolvere situazioni di disagio sociale e di bisogno.

Cosa fa e come si diventa assistente sociale?

L’assistente sociale è una delle figure chiave per il recupero e l’integrazione delle persone che vivono in condizioni di disagio economico, sociale e morale. Per acquisire le conoscenze necessarie a svolgere questo importante ruolo occorre conseguire il diploma di laurea in Servizio sociale , superare l’ esame di Stato ed iscriversi nell’apposito Albo.

Assistente sociale - Wikipedia

L'assistente sociale è un professionista che opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative, per l'esercizio dell'attività è inoltre necessario iscriversi ad apposito albo professionale, istituito nel 1993.

