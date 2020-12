Arriva il forno a microonde con Alexa (Di giovedì 10 dicembre 2020) Foto: shop.sharpusa.comSharp ha svelato i suoi primi forni a microonde dotati di assistente vocale Alexa. Si tratta di due modelli intelligenti, SMC1139FS capiente 31 litri e SMC1449FS – formato familiare – da 39 litri che, sebbene siano esteticamente identici tranne per le dimensioni, presentano una sostanziale differenza. Infatti, se il primo riconosce fino a 30 comandi vocali, il secondo è in grado di comprendere ben 70 comandi e offre 50 preset per preparare gli alimenti più comuni. “Ora puoi usare la tua voce per avviare o arrestare il microonde, aggiungere tempo al ciclo di cottura corrente o persino cucinare a un livello di potenza specifico” afferma Jim Sanduski – presidente di Sharp. Infatti, basterà pronunciare “Alexa, scongela 500 grammi di carne” e il dispositivo attiverà automaticamente le impostazioni più ... Leggi su wired (Di giovedì 10 dicembre 2020) Foto: shop.sharpusa.comSharp ha svelato i suoi primi forni adotati di assistente vocale. Si tratta di due modelli intelligenti, SMC1139FS capiente 31 litri e SMC1449FS – formato familiare – da 39 litri che, sebbene siano esteticamente identici tranne per le dimensioni, presentano una sostanziale differenza. Infatti, se il primo riconosce fino a 30 comandi vocali, il secondo è in grado di comprendere ben 70 comandi e offre 50 preset per preparare gli alimenti più comuni. “Ora puoi usare la tua voce per avviare o arrestare il, aggiungere tempo al ciclo di cottura corrente o persino cucinare a un livello di potenza specifico” afferma Jim Sanduski – presidente di Sharp. Infatti, basterà pronunciare “, scongela 500 grammi di carne” e il dispositivo attiverà automaticamente le impostazioni più ...

Sharp ha svelato i suoi primi forni a microonde dotati di assistente vocale Alexa. Si tratta di due modelli intelligenti, SMC1139FS capiente 31 litri e SMC1449FS – formato familiare – da 39 litri che, ...

Alexa sul forno a microonde . Amazon nella sua linea di prodotti "Basic" sta lanciando un nuovo forno a microonde gestibile tramite Alexa. In pratica potremo dire al forno "cucina per 2 minuti e 30 secondi" senza dover impostare niente manualmente, lui riconoscerà la nostra voce e si attiverà in automatico.

Tra i device in arrivo anche un forno microonde, un amplificatore per l’audio, un ricevitore e un subwoofer, a testimonianza di come il target sia principalmente quello delle smart home. A questi si aggiungerà anche un non meglio precisato gadget destinato alle automobili.

Il forno è integrato con Alexa, ovvero l’ assistente vocale di Amazon – il corrispettivo di Siri per iPhone o Cortana per Windows – grazie al quale si possono dare istruzioni al microonde come “scalda l’arrosto” o “scongela il pane”.

