Ancora una volta l' Europa si piega a Orban

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il diavolo sta nei dettagli, si dice. E anche in questo caso è così. Eccolo qui il ‘dettaglio’, che poi è ‘sostanza’: il Consiglio europeo dovrebbe siglare oggi l’accordo raggiunto dalla presidenza tedesca con Ungheria e Polonia sul legame tra rispetto dello stato di diritto e possibilità di usufruire dei fondi europei, ma questo regolamento non entrerà in vigore da subito, insieme al bilancio pluriennale europeo e al recovery fund, entrambi ai nastri partenza l’anno prossimo. Il regolamento uscirà dal summit Ue in uno stato che si potrebbe ben definire di ‘sospensione’. La sua applicazione dipenderà dalla Corte di giustizia europea, quando si esprimerà su un ricorso che Polonia e Ungheria avranno il tempo di presentare nei prossimi due mesi. E’ quanto stabilisce la bozza di conclusioni del Consiglio europeo che inizia oggi a Bruxelles. Il testo dà mandato alla Commissione europea di ...