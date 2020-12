Agenzia Entrate: erogati oltre 9 miliardi di contributi a 2,4 milioni di partite Iva. Pagamenti effettuati al massimo in 15 giorni (Di giovedì 10 dicembre 2020) Superano i 9 miliardi di euro i contributi e i ristori erogati a circa 2,4 milioni di possessori di partite Iva a parziale compensazione delle perdite a causa della pandemia. Lo comunica l’Agenzia delle Entrate che rileva, più in dettaglio, come oltre 1,3 miliardi di euro siano stati destinati al commercio al dettaglio, quindi negozi, farmacie, edicole, mentre la grande distribuzione ha ricevuto 750 milioni alla grande distribuzione. Altri 1,8 miliardi sono andati a bar, ristoranti e pizzerie e mezzo miliardo di euro all’edilizia. 460 milioni di euro sono invece stati destinati ad alberghi, bed and breakfast e altre strutture ricettive. L’Agenzia fa sapere che a questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Superano i 9di euro ie i ristoria circa 2,4di possessori diIva a parziale compensazione delle perdite a causa della pandemia. Lo comunica l’delleche rileva, più in dettaglio, come1,3di euro siano stati destinati al commercio al dettaglio, quindi negozi, farmacie, edicole, mentre la grande distribuzione ha ricevuto 750alla grande distribuzione. Altri 1,8sono andati a bar, ristoranti e pizzerie e mezzo miliardo di euro all’edilizia. 460di euro sono invece stati destinati ad alberghi, bed and breakfast e altre strutture ricettive. L’fa sapere che a questo ...

