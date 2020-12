Accadrà prima o poi un caso Delio Rossi-Ljajic quando in tv si presenta il Conte di ieri? (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dentro ogni giornalista c’è un Paolo Frajese. Che non ne può più, si gira, prende a calci Paolini e chiede scusa ai telespettatori. Col garbo del professionista, senza scomporsi più di tanto: legittima difesa, violenta ma istituzionale. quando Antonio Conte ha risposto alla compostissima Anna Billò – che gli chiedeva conto del non-gioco dell’Inter appena eliminata da tutta l’Europa possibile – “pensate prima di fare le domande“, c’è stato il solito silenzio-dissenso che l’etichetta televisiva impone in casi come questi. Conte, un attimo prima, aveva snobbato una domanda di Fabio Capello, che in quanto Capello non poteva beccare eccessive reprimende. Quelle gli allenatori le riservano ai giornalisti. Poi, sentitosi interrogare su un eventuale “piano B” da opporre agli avversari, ha opposto un maturo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dentro ogni giornalista c’è un Paolo Frajese. Che non ne può più, si gira, prende a calci Paolini e chiede scusa ai telespettatori. Col garbo del professionista, senza scomporsi più di tanto: legittima difesa, violenta ma istituzionale.Antonioha risposto alla compostissima Anna Billò – che gli chiedeva conto del non-gioco dell’Inter appena eliminata da tutta l’Europa possibile – “pensatedi fare le domande“, c’è stato il solito silenzio-dissenso che l’etichetta televisiva impone in casi come questi., un attimo, aveva snobbato una domanda di Fabio Capello, che in quanto Capello non poteva beccare eccessive reprimende. Quelle gli allenatori le riservano ai giornalisti. Poi, sentitosi interrogare su un eventuale “piano B” da opporre agli avversari, ha opposto un maturo ...

