A Bari firmata l’ordinanza | restrizioni nei week end e vigilie

Leggi su dire

(Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA – È pronta per essere pubblicata l’ordinanza firmata dal sindaco Antonio Decaro, contenente limitazioni sui comportamenti sociali e restrizioni per le attivita’ economiche con l’obiettivo di evitare assembramenti nei fine settimana di dicembre e nelle vigilie di Natale e Capodanno. “Con questo provvedimento siamo tutti consapevoli di infliggere un duro colpo alle nostre tradizioni, al clima di festa che, seppur gia’ fortemente segnato, ci accingiamo a vivere, alle nostre abitudini, alla nostra cultura fortemente improntata alla socialita’ e, non da ultimo, alle attivita’ economiche che legittimamente stanno cercando di portare avanti il loro lavoro – spiega Decaro – ma purtroppo non possiamo essere complici di una situazione che rischia di essere un grave pericolo per la salute di tutta la comunita’”. Il provvedimento e’ stato valutato dal sindaco nel corso della riunione del Comitato dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla presenza del prefetto e del questore che hanno condiviso le preoccupazioni manifestate dal primo cittadino in ordine alle criticita’ che si potrebbero registrare durante i weekend e le giornate del 24 e 31 dicembre analogamente a quanto rilevato il giorno dell’Immacolata, quando nelle principali vie dello shopping si e’ riversato un gran numero di persone, in particolare giovani, che hanno determinato situazioni di assembramento, soprattutto nei pressi di bar e locali di ritrovo.