Violenza di genere e diritti umani, una storia che inizia sulla Queen Elizabeth (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si conclude oggi la «campagna dei 16 giorni» lanciata nel 1991 dal Center for Women’s Global Leadership e assunta dalle Nazioni Unite per sottolineare che la Violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani. L’iniziativa, che dal 1991 ha coinvolto oltre 6.000 organizzazioni internazionali e della società civile in 187 paesi, collega due importanti ricorrenze: la Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza di genere e la Giornata Internazionale per i diritti umani. Secondo dati Onu, nel mondo 243 … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si conclude oggi la «campagna dei 16 giorni» lanciata nel 1991 dal Center for Women’s Global Leadership e assunta dalle Nazioni Unite per sottolineare che lacontro le donne è una violazione dei. L’tiva, che dal 1991 ha coinvolto oltre 6.000 organizzazioni internazionali e della società civile in 187 paesi, collega due importanti ricorrenze: la Giornata Internazionale per l’eliminazione delladie la Giornata Internazionale per i. Secondo dati Onu, nel mondo 243 … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

osservando001 : RT @MarceVann: @osservando001 Io davvero, non ho più parole. Consumare un tradimento del genere senza fare una piega, ma anzi, con una fred… - SelvaggiPa : RT @mirkodecarli: La violenza non ha genere - De Carli a Radio Monte Kanate - 05 12 20 - MarceVann : @osservando001 Io davvero, non ho più parole. Consumare un tradimento del genere senza fare una piega, ma anzi, con… - shariffr : RT @LaConsapevolez1: Collegati oggi alle 18:30 per una discussione sulla violenza di genere. Illustreremo dati e statistiche sulla violenza… - shariffr : RT @LaConsapevolez1: Ora in onda su Facebook: -