"Vi sembrerà impossibile ma una volta faceva la giornalista". Caso Boschi, Crosetto demolisce Lilli Gruber a botta calda | Guarda (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Anche Guido Crosetto picchia duro su Lilli Gruber. L'intervista feroce a Maria Elena Boschi a Otto e mezzo su La7 (ma forse sarebbe più corretto dire "contro" la Boschi) ha scatenato i social, con i telespettatori tutti o quasi in difesa della deputata di Italia Viva. E il fondatore di Fratelli d'Italia, con perfida ironia, chiosa: "Vi sembrerà impossibile e non ci crederete ma la Gruber, anni fa, prima del passaggio in Parlamento Europeo, faceva la giornalista". Perché a giudicare anche solo dall'ultima performance, Lilli la Rossa la politica pare non averla affatto abbandonata. "Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo Otto e mezzo", ha reagito dal canto suo la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Anche Guidopicchia duro su. L'intervista feroce a Maria Elenaa Otto e mezzo su La7 (ma forse sarebbe più corretto dire "contro" la) ha scatenato i social, con i telespettatori tutti o quasi in difesa della deputata di Italia Viva. E il fondatore di Fratelli d'Italia, con perfida ironia, chiosa: "Vie non ci crederete ma la, anni fa, prima del passaggio in Parlamento Europeo,la". Perché a giudicare anche solo dall'ultima performance,la Rossa la politica pare non averla affatto abbandonata. "Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo Otto e mezzo", ha reagito dal canto suo la ...

