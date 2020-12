Uomini e Donne oggi 9 dicembre: anticipazioni Trono Over e Trono Classico (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Due giorni di stop per il ponte dell’Immacolato, poi subito il ritorno. Sono durate poco, per il momento, le ‘ferie’ di Uomini e Donne. La trasmissione condotta da Maria De Filippi, infatti, aveva anticipato una sospensione per le festività natalizie che con ogni probabilità arriverà quindi nelle prossime settimane. Fatto sta che oggi, mercoledì 9 dicembre, Uomini e Donne torna su Canale 5 sempre alla stessa ora: 14 e 45. Protagonista della puntata, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, dovrebbe essere Gemma Galgani. La dama torinese sta infatti uscendo da diverso tempo con il cavaliere Maurizio. Tra i due è nato un bel feeling, tanto che la donna lo ha invitato a casa per una cena, ma l’uomo ha galantemente declinato l’offerta proponendole una cena al ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Due giorni di stop per il ponte dell’Immacolato, poi subito il ritorno. Sono durate poco, per il momento, le ‘ferie’ di. La trasmissione condotta da Maria De Filippi, infatti, aveva anticipato una sospensione per le festività natalizie che con ogni probabilità arriverà quindi nelle prossime settimane. Fatto sta che, mercoledì 9torna su Canale 5 sempre alla stessa ora: 14 e 45. Protagonista della puntata, come svelano ledel Vicolo delle News, dovrebbe essere Gemma Galgani. La dama torinese sta infatti uscendo da diverso tempo con il cavaliere Maurizio. Tra i due è nato un bel feeling, tanto che la donna lo ha invitato a casa per una cena, ma l’uomo ha galantemente declinato l’offerta proponendole una cena al ...

