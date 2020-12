The Game Awards 2020 avrà tra i suoi illustri ospiti anche il regista Christopher Nolan (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ormai ci siamo, domani 10 dicembre andranno in onda gli attesissimi The Game Awards 2020 e, poco tempo fa, è stato annunciata la presenza di un altro illustre ospite. Attraverso l'account ufficiale dei TGA, è stato annunciato il famoso regista Christopher Nolan tra i presentatori. Nolan è solo l'ultimo di una serie di famosi ospiti già annunciati. Sappiamo che all'evento parteciperanno anche Gal Gadot, Brie Larson, Tom Holland e Troy Baker. Il regista, come forse saprete, non è estraneo al mondo videoludico, in quanto ha già affermato che film come Inception o Interstellar sono stati influenzati dai videogiochi. Inoltre, ricorderete la collaborazione di Nolan con Epic Games, quando ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ormai ci siamo, domani 10 dicembre andranno in onda gli attesissimi Thee, poco tempo fa, è stato annunciata la presenza di un altro illustre ospite. Attraverso l'account ufficiale dei TGA, è stato annunciato il famosotra i presentatori.è solo l'ultimo di una serie di famosigià annunciati. Sappiamo che all'evento parteciperannoGal Gadot, Brie Larson, Tom Holland e Troy Baker. Il, come forse saprete, non è estraneo al mondo videoludico, in quanto ha già affermato che film come Inception o Interstellar sono stati influenzati dai videogiochi. Inoltre, ricorderete la collaborazione dicon Epics, quando ...

JuventusFCWomen : ????@ritaguari: 'We come into this game with an almost complete squad, the team is ready. ???? @ritaguari: «Arriviamo… - acmilan : ??? The Boss and @DalotDiogo preview tomorrow's #UEL home game against Celtic ??? ??? Le parole di Mister Pioli e Dal… - juventusfc : La #PhotoOfTheGame di #JuveToro? Non potrebbe che essere questa ???? More stats ?? - xbox_series : primo link per il the game awards 2020,link youtube dicono a 4k canale official impostate il promemoria e via - Eurogamer_it : #TGA2020: anche il regista Christopher Nolan tra i protagonisti. -