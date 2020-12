Terrorismo: Conte, 'fare squadra in Europa per contrastarlo' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Nella lotta al Terrorismo internazionale "l'Italia condivide l'obiettivo di una migliore collaborazione in ambito europeo tra autorità di polizia e di intelligence". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Europeo. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Nella lotta alinternazionale "l'Italia condivide l'obiettivo di una migliore collaborazione in ambito europeo tra autorità di polizia e di intelligence". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Europeo.

Conte conferma la linea sul Mes: “Italia voterà sì alla riforma. Lo renderemo uno strumento diverso”

“Ritengo che debbano essere revisionate le strutture del Mes, affinché diventi uno strumento diverso. L’Italia si farà promotrice di un paradigma innovativo. L’obiettivo è quello di integrare il Mes n ...

