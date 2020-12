Svolta sulla riforma del Mes. I Cinque Stelle si ricompattano. Ieri il via libera della maggioranza alla riforma che sarà votata oggi in Parlamento (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ci sono voluti giorni di polemiche ma alla fine la grana della riforma del Mes sembra risolta. Salvo colpi di scena dell’ultimo secondo, infatti, oggi dal Parlamento arriverà il via libera al nuovo testo che rimette mano al Salva-Stati mentre, a dispetto di quanto vogliano far credere le opposizioni, non verrà affrontato il tema del suo utilizzo che per il Movimento 5 Stelle resta – e resterà – un tabù. La Svolta sulla revisione del Meccanismo europeo di stabilità, accolta con grande dispiacere dalla minoranza che ormai si era fatta la bocca all’idea che il governo potesse saltare, è arrivata in mattinata quando i senatori grillini hanno trovato una mediazione interna sul testo della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ci sono voluti giorni di polemiche mafine la granadel Mes sembra risolta. Salvo colpi di scena dell’ultimo secondo, infatti,dalarriverà il viaal nuovo testo che rimette mano al Salva-Stati mentre, a dispetto di quanto vogliano far credere le opposizioni, non verrà affrontato il tema del suo utilizzo che per il Movimento 5resta – e resterà – un tabù. Larevisione del Meccanismo europeo di stabilità, accolta con grande dispiacere dminoranza che ormai si era fatta la bocca all’idea che il governo potesse saltare, è arrivata in mattinata quando i senatori grillini hanno trovato una mediazione interna sul testo...

Noovyis : (Svolta sulla riforma del Mes. I Cinque Stelle si ricompattano. Ieri il via libera della maggioranza alla riforma c… - MPenikas : LN Svolta sulla riforma del Mes. I Cinque Stelle si ricompattano. Ieri il via libera della maggioranza alla riforma… - apavo75 : RT @AlbertHofman72: ANGOLO DEL RIVOLUZIONARIO Contribuisci a dare una svolta alla lotta. Scrivi anche tu Vs sulla mascherina e combatti il… - radiosilvana : RT @AlbertHofman72: ANGOLO DEL RIVOLUZIONARIO Contribuisci a dare una svolta alla lotta. Scrivi anche tu Vs sulla mascherina e combatti il… - AlbertHofman72 : ANGOLO DEL RIVOLUZIONARIO Contribuisci a dare una svolta alla lotta. Scrivi anche tu Vs sulla mascherina e combatti… -

Ultime Notizie dalla rete : Svolta sulla Svolta sulla riforma del Mes. I Cinque Stelle si ricompattano. Ieri il via libera della maggioranza alla riforma che sarà votata oggi in Parlamento LA NOTIZIA Risorse umane e digitalizzazione: i 5 trend del 2021

Risorse umane e digitalizzazione: i 5 trend del 2021. Le aziende avranno l'opportunità di ripensarne la gestione dalla A alla Z ...

Dacia Sandero Streetway e Stepway, la prova de Il Fatto.it – Auto vere, spendendo il giusto – FOTO

Game changer è quel termine al confine tra sport e marketing che viene cucito addosso ad un prodotto capace di scuotere in positivo il mercato, costringere la concorrenza a ragionare sui prezzi e sul ...

Risorse umane e digitalizzazione: i 5 trend del 2021. Le aziende avranno l'opportunità di ripensarne la gestione dalla A alla Z ...Game changer è quel termine al confine tra sport e marketing che viene cucito addosso ad un prodotto capace di scuotere in positivo il mercato, costringere la concorrenza a ragionare sui prezzi e sul ...