Scontro tra due auto sulla provinciale | politico locale muore in ospedale

Leggi su yeslife

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Luigi Andrea Piazza,di Monticelli Brusati è morto all’Civile di Brescia, dove si trovava ricoverato in seguito ad un incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica. Lutto a Monticelli Brusati, in provincia di Brescia, la cui comunità piange la scomparsa di Luigi Andrea Piazza, il54enne rimasto coinvolto in un terribile incidente L'articolo proviene da YesLife.it.