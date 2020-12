Scherzo Iene Pandev perfettamente riuscito: il video completo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lo Scherzo Iene Pandev sta diventando seguitissimo: in effetti l’attaccante del Genoa sembra esserci cascato in pieno. La complicità dei compagni di squadra e del suo procuratore è stata preziosa affinché la burla riuscisse alla perfezione. Lo Scherzo Iene Pandev si è consumato a margine di una cena (che ha avuto effettivamente luogo durante la scorsa sessione di calciomercato pur essendo stato trasmesso solo ieri sera 8 dicembre su Italia 1) in cui il capitano rossoblù, Domenico Criscito, annunciava di essere stato ceduto ad una squadra indiana (lo stesso destino che poi sarà raccontato toccare anche a Goran Pandev, tuttavia all’oscuro di tutta l’operazione, che in reatà sappiamo essere solo una messinscèna). L’agente Leonardo Corsi chiamava l’ex eroe del Triplete ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Losta diventando seguitissimo: in effetti l’attaccante del Genoa sembra esserci cascato in pieno. La complicità dei compagni di squadra e del suo procuratore è stata preziosa affinché la burla riuscisse alla perfezione. Losi è consumato a margine di una cena (che ha avuto effettivamente luogo durante la scorsa sessione di calciomercato pur essendo stato trasmesso solo ieri sera 8 dicembre su Italia 1) in cui il capitano rossoblù, Domenico Criscito, annunciava di essere stato ceduto ad una squadra indiana (lo stesso destino che poi sarà raccontato toccare anche a Goran, tuttavia all’oscuro di tutta l’operazione, che in reatà sappiamo essere solo una messinscèna). L’agente Leonardo Corsi chiamava l’ex eroe del Triplete ...

