Roma, indagati per corruzione i vertici del gruppo Sanigest e un ex componente dello staff di Nicola Zingaretti (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Hanno ottenuto il rinnovo dell’accreditamento al servizio sanitario regionale in favore del loro ospedale privato e l’allontanamento della dirigente scomoda. Tutto ciò con la mediazione del politico membro – all’epoca dei fatti – della segreteria di Nicola Zingaretti e in cambio dell’assunzione di due persone legate all’ex direttore della Asl. Sono le accuse che la Procura di Roma muove nei confronti di Simonetta Garofalo, proprietaria del gruppo Sanigest spa e rampolla di una delle più importanti famiglie impegnate nella sanità privata Romana, e del marito Maurizio Pigozzi, direttore generale della holding. I coniugi sono indagati dalla Procura di Roma per concorso in corruzione. Insieme a loro, risultano indagati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Hanno ottenuto il rinnovo dell’accreditamento al servizio sanitario regionale in favore del loro ospedale privato e l’allontanamento della dirigente scomoda. Tutto ciò con la mediazione del politico membro – all’epoca dei fatti – della segreteria die in cambio dell’assunzione di due persone legate all’ex direttore della Asl. Sono le accuse che la Procura dimuove nei confronti di Simonetta Garofalo, proprietaria delspa e rampolla di una delle più importanti famiglie impegnate nella sanità privatana, e del marito Maurizio Pigozzi, direttore generale della holding. I coniugi sonodalla Procura diper concorso in. Insieme a loro, risultano...

_Carabinieri_ : Roma: #Carabinieri arrestano membri di un sodalizio criminale, attivo nei Castelli Romani, per detenzione e spaccio… - fattoquotidiano : Roma, indagati per corruzione i vertici del gruppo Sanigest e un ex componente dello staff di Nicola Zingaretti - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Roma, indagati per corruzione i vertici del gruppo Sanigest e un ex componente dello staff di Nicola Zingaretti https:… - nessunoindietro : RT @fattoquotidiano: Roma, indagati per corruzione i vertici del gruppo Sanigest e un ex componente dello staff di Nicola Zingaretti https:… - Noovyis : (Roma, indagati per corruzione i vertici del gruppo Sanigest e un ex componente dello staff di Nicola Zingaretti)… -