Rientro in classe il 7 gennaio: si continua a sbagliare, va rimandato ad inizio marzo. Lettera (Di mercoledì 9 dicembre 2020) inviata da Pier Paolo Tarsi - A settembre, mentre molti ancora si godevano gli ultimi bagni, in pochi pensavamo che per la scuola superiore, o almeno parte di questa, si sarebbe dovuto programmare il ritorno in presenza direttamente al secondo quadrimestre, avviando l'anno in DAD. Si è preferito procedere nella direzione opposta, esagerando e sbagliando: i fatti, oggi possiamo tranquillamente constatarlo mi pare, hanno dato totalmente ragione a quei pochi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 9 dicembre 2020) inviata da Pier Paolo Tarsi - A settembre, mentre molti ancora si godevano gli ultimi bagni, in pochi pensavamo che per la scuola superiore, o almeno parte di questa, si sarebbe dovuto programmare il ritorno in presenza direttamente al secondo quadrimestre, avviando l'anno in DAD. Si è preferito procedere nella direzione opposta, esagerando e sbagliando: i fatti, oggi possiamo tranquillamente constatarlo mi pare, hanno dato totalmente ragione a quei pochi. L'articolo .

orizzontescuola : Rientro in classe il 7 gennaio: si continua a sbagliare, va rimandato ad inizio marzo. Lettera - casertafocus : MARCIANISE – Controlli fuori alle scuole, riattivato il servizio di scuolabus ECCO IL PIANO DI VELARDI per il rient… - qn_lanazione : Computer spento, zaino in spalla. Si torna in classe: è tutto pronto. Con il rientro della Toscana in zona arancion… - PerugiaViVa : RT @CorriereUmbria: Rientro in classe dopo oltre un mese di didattica a distanza per sedicimila studenti delle medie #umbria #covid #scuola… - CorriereUmbria : Rientro in classe dopo oltre un mese di didattica a distanza per sedicimila studenti delle medie #umbria #covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Rientro classe Rientro in classe a Salerno: protezione civile sanifica aree antistanti le scuole Salernonotizie.it Da oggi le scuole medie riaprono le porte "Studenti e insegnanti felici di tornare"

Parlano i presidi degli istituti: "I ragazzi studiano meglio con i loro compagni che a casa, per fortuna è stato un periodo breve". E intanto prende corpo l’ipotesi di prolungare le lezioni sino a lug ...

ABRUZZO ARANCIONE: COMPUTER SPENTO E ZAINO IN SPALLA, TORNANO IN CLASSE STUDENTI DELLE MEDIE

L’AQUILA – Tornano a studiare in presenza oggi gli alunni abruzzesi che frequentano le seconde e le terze medie, fatta eccezione per le classi degli istituti secondari di primo grado situati nel Comu ...

Parlano i presidi degli istituti: "I ragazzi studiano meglio con i loro compagni che a casa, per fortuna è stato un periodo breve". E intanto prende corpo l’ipotesi di prolungare le lezioni sino a lug ...L’AQUILA – Tornano a studiare in presenza oggi gli alunni abruzzesi che frequentano le seconde e le terze medie, fatta eccezione per le classi degli istituti secondari di primo grado situati nel Comu ...