Ricerca | Infn | l' italiano Lorenzo Bianchini si aggiudica 1 | 68 mln fondi Erc** 2

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Adnkronos) - L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare spiega che il progetto Asymow, che dura 5 anni, ha l'obiettivo di realizzare una misura della massa del bosone di gauge W (mW) con una precisione senza precedenti per un singolo esperimento: inferiore, cioè, a 10 Megaelettronvolt (MeV). Questa accuratezza sarà sufficiente per dirimere l'attuale tensione tra la misura sperimentale di mW agli acceleratori e la sua predizione da parte del Modello Standard. Se una nuova, più precisa misura di mW, come quella che Asymow si aspetta di ottenere, dovesse confermare la presente anomalia, ciò costituirebbe evidenza di una rottura del Modello Standard e, dunque, dell'esistenza di nuova fisica. La precisione alla quale Asymow ambisce permetterà non solo di sondare la teoria elettrodebole più in protà che mai, ma anche di stabilire una pietra miliare nelle misure di ...