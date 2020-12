Previsioni errate, niente Mose. Venezia finisce ancora a mollo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Serenella Bettin Ci vogliono 130 cm di acqua oltre a 12 ore per alzarlo. Il sindaco: "Dobbiamo decidere noi quando attivarlo" Il Mose. Questo grande mostro marino che deve salvare Venezia. «A Venezia abbiamo fermato il mare», scriveva due giorni fa su twitter il sindaco della città lagunare Luigi Brugnaro. Il Mose, con oltre 40 ore di attività consecutive, aveva scongiurato due maree da 130 centimetri. Ma ieri. Ieri a riprova che la natura corre cambia accelera; il mare si è increspato e il Mose non si è alzato. A far finire la città in ammollo una previsione meteo sbagliata. Il picco massimo era previsto per le 15.10, solo che poi il vento è venuto dalla Croazia trascinando con sé l'acqua. Anche quella dei fiumi Tagliamento e Piave riversate in laguna. Poi come sempre ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Serenella Bettin Ci vogliono 130 cm di acqua oltre a 12 ore per alzarlo. Il sindaco: "Dobbiamo decidere noi quando attivarlo" Il. Questo grande mostro marino che deve salvare. «Aabbiamo fermato il mare», scriveva due giorni fa su twitter il sindaco della città lagunare Luigi Brugnaro. Il, con oltre 40 ore di attività consecutive, aveva scongiurato due maree da 130 centimetri. Ma ieri. Ieri a riprova che la natura corre cambia accelera; il mare si è increspato e ilnon si è alzato. A far finire la città in amuna previsione meteo sbagliata. Il picco massimo era previsto per le 15.10, solo che poi il vento è venuto dalla Croazia trascinando con sé l'acqua. Anche quella dei fiumi Tagliamento e Piave riversate in laguna. Poi come sempre ...

