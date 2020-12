Atboat_com : Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto “correttivo” del Nuovo Codice della Nautica - Ducacontemanu : RT @mondobarca: Pubblicato sulla gazzetta ufficiale il decreto ‘correttivo’ del nuovo codice della nautica - mondobarca : Pubblicato sulla gazzetta ufficiale il decreto ‘correttivo’ del nuovo codice della nautica - mag_ship : Nuovo #Codice della nautica: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Correttivo” @ConfNautica @NauticalInst - ansa_economia : Nautica: pubblicato su Gazzetta 'Correttivo' codice. Cecchi (Confindustria), grazie a nostra determinazione #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Nautica pubblicato

The MediTelegraph

Il decreto correttivo del nuovo codice della nautica da diporto 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento aveva ottenuto il via libera dal Consiglio dei Ministri n. 72 ...Il decreto contiene interventi su 31 articoli e consente di completare l’intervento di razionalizzazione e di semplificazione amministrativa, per favorire utenti e imprese in una logica di competitivi ...