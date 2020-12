Morta Menapace: domani diretta web dei funerali a Bolzano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Bolzano, 09 DIC - Il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi ha comunicato che, per consentire la più ampia partecipazione possibile ai funerali di Lidia Menapace in programma domani giovedì 10 dicembre ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 9 dicembre 2020), 09 DIC - Il sindaco diRenzo Caramaschi ha comunicato che, per consentire la più ampia partecipazione possibile aidi Lidiain programmagiovedì 10 dicembre ...

Tg3web : È morta di covid a 96 anni Lidia Menapace. Ex staffetta partigiana e senatrice di Rifondazione, è stata femminista… - ciropellegrino : È morta Lidia Menapace, ma i partigiani non muoiono mai. @Anpinazionale - fattoquotidiano : Lidia Menapace è morta per Covid a 96 anni. Addio alla partigiana combattente che rifiutò le armi: femminista, paci… - AnsaTrentinoAA : Morta Menapace: domani diretta web dei funerali a Bolzano. Sul canale You Tube della Città di Bolzano |#ANSA - CorriereQ : Morta Menapace: domani diretta web dei funerali a Bolzano -