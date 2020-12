Mes: senatori M5S, 'no voto per risoluzione, incoerente con nostro programma' (2) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Adnkronos) - Tra i senatori M5s che non hanno sottoscritto la nota congiunta ed è stato tra i due parlamentari 5 Stelle che al Senato hanno votato contro la risoluzione di maggioranza oggi, anche Mattia Crucioli. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Adnkronos) - Tra iM5s che non hanno sottoscritto la nota congiunta ed è stato tra i due parlamentari 5 Stelle che al Senato hanno votato contro ladi maggioranza oggi, anche Mattia Crucioli.

Agenzia_Ansa : #Mes 9 senatori #M5s non hanno partecipato al voto, 4 erano 'gustificati'. Due hanno votato contro #ANSA - PioRocchi : RT @fabrizio_sn: #Monti si è congratulato con #Conte e #Gualtieri per aver usato la 'pedagogia didattica' nello spiegare il #MES al #M5S Se… - TV7Benevento : Mes: senatori M5S, 'no voto per risoluzione, incoerente con nostro programma' (2)... - CappaManlio : RT @fabrizio_sn: #Monti si è congratulato con #Conte e #Gualtieri per aver usato la 'pedagogia didattica' nello spiegare il #MES al #M5S Se… - zazoomblog : I senatori dissidenti del M5s: Non abbiamo votato il Mes incoerente con il nostro programma - #senatori… -