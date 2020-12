Mercedes offre un test privato a Grosjean se non dovesse riuscire a tornare in una monoposto (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Romain Grosjean potrebbe salire a bordo della Mercedes per un test privato. Le frecce d’argento hanno fatto quest’offerta al pilota francese qualora non dovesse riuscire a tornare in monoposto con un altro team di Formula 1 dopo l’incidente in Bahrain. Grosjean ha riportato ustioni al dorso delle mani quando la sua Haas VF-20 si è distrutta ed incendiata. Il pilota è tornato in Svizzera e ha abbandonato il sogno di disputare l’ultima gara in Formula 1 con il team Haas, con il quale ha disputato 98 Gran Premi. La sua richiesta è stata dunque quella di poter fare qualche giro su una monoposto per far sì che l’incidente sul circuito del Sakhir non sia il suo ultimo ricordo nel circus. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Romainpotrebbe salire a bordo dellaper un. Le frecce d’argento hanno fatto quest’offerta al pilota francese qualora nonincon un altro team di Formula 1 dopo l’incidente in Bahrain.ha riportato ustioni al dorso delle mani quando la sua Haas VF-20 si è distrutta ed incendiata. Il pilota è tornato in Svizzera e ha abbandonato il sogno di disputare l’ultima gara in Formula 1 con il team Haas, con il quale ha disputato 98 Gran Premi. La sua richiesta è stata dunque quella di poter fare qualche giro su unaper far sì che l’incidente sul circuito del Sakhir non sia il suo ultimo ricordo nel circus. SportFace.

Dopo L'incidente in Barhain aveva chiesto di risalire in macchina. Il pilota francese aveva sperato di tornare al volante ad Abu Dhabi, ma domenica ha deciso di tornare a casa in Svizzera per continua ...

