Matrimonio a Prima Vista, Discovery sceglie di andare All-in (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Neanche il tempo di scoprire come si è conclusa la quinta stagione, che ecco arrivare subito l'ufficialità della nuova edizione: Matrimonio a Prima Vista tornerà su Discovery+ e Real Time già dal prossimo mese di gennaio. Chiaro l'intento da parte del broadcaster di puntare su un prodotto di grande successo come ha confermato di essere lo show delle coppie anche in quest'ultima edizione, che ha visto come colpo di scena finale l'inizio della storia d'amore tra Nicole Soria e Marco Rompietti, rispettivamente concorrente della stagione numero 5 e sposo dell'edizione trasmessa sempre da Discover nel 2019. Matrimonio a Prima Vista torna a gennaio 2021, i motivi della scelta Alla base della decisione da parte di Discover di giocarsi la carta Matrimonio a ...

