Maltempo a Venezia, il Mose si attiva nella notte: picco della marea atteso in mattinata (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono iniziate alle 3 di notte le operazioni di innalzamento delle paratoie del Mose, in vista della massima di marea prevista per questa mattina a Venezia. L’attivazione del sistema è stata disposta dopo che ieri la città è stata invasa dall’acqua: inizialmente infatti era prevista una marea inferiore ai 130 centimetri (considerata la soglia critica), ma poi il livello ha raggiunto i 138 centimetri allagando la laguna. Anche oggi in realtà si prevede una marea di circa 122 centimetri, ma il le 78 paratie alle tre bocche di porto (Lido, Alberoni e Chioggia) sono comunque entrate in funzione per evitare che, come accaduto ieri, l’imprevedibilità dei venti possa far alzare ulteriormente il livello dell’acqua. Il picco è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono iniziate alle 3 dile operazioni di innalzamento delle paratoie del, in vistamassima diprevista per questa mattina a. L’zione del sistema è stata disposta dopo che ieri la città è stata invasa dall’acqua: inizialmente infatti era prevista unainferiore ai 130 centimetri (considerata la soglia critica), ma poi il livello ha raggiunto i 138 centimetri allagando la laguna. Anche oggi in realtà si prevede unadi circa 122 centimetri, ma il le 78 paratie alle tre bocche di porto (Lido, Alberoni e Chioggia) sono comunque entrate in funzione per evitare che, come accaduto ieri, l’imprevedibilità dei venti possa far alzare ulteriormente il livello dell’acqua. Ilè ...

