L’utile ante imposte di Stagecoach Group cala a £5 | 4 milioni nell’H1 fiscale

Leggi su invezz

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)plc (LON: SGC) ha dichiarato nella giornata di oggi che il suo profittoè stato significativamente inferiore nel primo semestrea causa della pandemia di Coronavirus in corso che ha finora contagiato più di 1,7di persone nel Regno Unito e causato oltre 62.000 morti. Oggi,ha aperto con un rialzo di circa il 4% in borsa, ma ha perso l’intero guadagno intraday nell’ora successiva. Compresa l’azione dei prezzi, le sue azioni sono ora quotate a 77 pence per azione dopo aver recuperato da un minimo di 37 pence per azione alla fine di ottobre.aveva iniziato l’anno a un prezzo per azione di 161 pence. L’azione dei prezzi dovrebbe tornare utile se sei ...