Lega serie B: “Salernitana migliore del Benevento” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Salernitana, per ora hai più punti del Benevento”. La Lega di serie B rende onore al cammino granata. La capolista Salernitana è oggetto del seguente approfondimento sul sito ufficiale: “La Salernitana sta marciando a ritmo di record in testa alla classifica: i suoi attuali 23 punti fissano un +2 sui corregionali sanniti, capolisti l’anno scorso a quota 21 dopo 10 giornate. Per rivedere un punteggio così alto in testa alla serie B dopo 10 partite si deve risalire al 2016/17, l’aveva l’Hellas Verona, poi promosso in A direttamente a fine regular season. Tanto per fare invece un paragone con Castori, promosso in A con il Carpi 2014/15, i biancorossi emiliani erano primi dopo 10 turni a quota 18, assieme a Trapani, Bologna e Frosinone, quindi il mister di origini ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –, per ora hai più punti del. LadiB rende onore al cammino granata. La capolista Salernitana è oggetto del seguente approfondimento sul sito ufficiale: “La Salernitana sta marciando a ritmo di record in testa alla classifica: i suoi attuali 23 punti fissano un +2 sui corregionali sanniti, capolisti l’anno scorso a quota 21 dopo 10 giornate. Per rivedere un punteggio così alto in testa allaB dopo 10 partite si deve risalire al 2016/17, l’aveva l’Hellas Verona, poi promosso in A direttamente a fine regular season. Tanto per fare invece un paragone con Castori, promosso in A con il Carpi 2014/15, i biancorossi emiliani erano primi dopo 10 turni a quota 18, assieme a Trapani, Bologna e Frosinone, quindi il mister di origini ...

SerieA : I risultati della 10ª giornata di #SerieATIM ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per non perderti tutte le n… - SerieA : Si conclude la 9ª giornata di #SerieATIM. ?? Ecco la classifica aggiornata. Scarica l'App ufficiale di Lega Serie… - ManlioDS : In questi mesi avete sentito una serie di baggianate da parte di #FdI e #Lega sulla presunta perdita di potere ital… - ForzaPalermoIT : ?? Serie B, cambio format #SerieB - tabellamercatob : Oggi assemblea di #Lega #SerieB Per il campionato 2021/22 confermato il format a 20 squadre, con la riduzione del… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega serie assemblea della Lega Serie A slitta a martedì 15/12 Agenzia ANSA Ultime notizie Lega Pro - Pagina 1422 - I AM CALCIO ITALIA

Serie C Girone A Piacenza-Novara 3-3, gli azzurri non sanno più vincere 09 Dicembre 2020 alle 17:36 Serie D Girone I Gelbison: tesserato un difensore ex Agropoli e Savoia 09 Dicembre 2020 alle 16:35 ...

'The Boys' è la serie TV più popolare del 2020, secondo IMDB

Lo show di Amazon Prime Video guida la classifica, ma la top 10 è dominata dai titoli Netflix. Solo una posizione per Disney+ e una per HBO ...

Serie C Girone A Piacenza-Novara 3-3, gli azzurri non sanno più vincere 09 Dicembre 2020 alle 17:36 Serie D Girone I Gelbison: tesserato un difensore ex Agropoli e Savoia 09 Dicembre 2020 alle 16:35 ...Lo show di Amazon Prime Video guida la classifica, ma la top 10 è dominata dai titoli Netflix. Solo una posizione per Disney+ e una per HBO ...