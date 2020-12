La pioggia non toglie il sorriso a Federica Nargi: “Senti che bel rumore!” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La pioggia continua a cadere incessante, su Roma come sul resto d'Italia. Il maltempo, tuttavia, non toglie il sorriso a Federica Nargi, che ha postato su Instagram dove scrive: "Senti che fuori piove... Senti che bel rumore!".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIikcOuFiMP/" Golssip. Leggi su golssip (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lacontinua a cadere incessante, su Roma come sul resto d'Italia. Il maltempo, tuttavia, nonil, che ha postato su Instagram dove scrive: "Senti che fuori piove... Senti che bel rumore!".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIikcOuFiMP/" Golssip.

mecna : La pioggia è solo neve che non ce l'ha fatta. - gdrallaaron : La pioggia è anche bella se dura un giorno e non hai nulla da fare ma dopo una settimana è straziante - itxrudy : RT @piccolo_bruna: Almeno questa pioggia su Roma non farà volare quell'aereo osceno girls power esclusa Stefania. #Gfvip - emme_roberto : @UrbimanoOrbi @fattoquotidiano lontano km da IV, ma la Gruber non fa sconti ai suoi nemici mentre gli amici é più '… - SandGrains_Anja : RT @FormeMetan: Io sono come mille Venti che soffiano,io sono come un Diamante nella Neve splendente,io sono la Luce del Sole sul grano dor… -

Ultime Notizie dalla rete : pioggia non La pioggia non darà tregua al Veneto almeno fino al pomeriggio del 9 dicembre: allerta arancione per i fiumi Il Mattino di Padova Meteo Cronaca DIRETTA: PIOGGE e NEVICATE ancora in atto sull’ITALIA, previsti anche NUBIFRAGI nelle PROSSIME ORE

Non accenna a migliorare il quadro meteorologico sull’Italia dove in queste ore sono ancora in atto piogge sparse su molte regioni. La presenza di una circolazione ciclonica infatti, manterrà tempo mo ...

Meteo – Diramata l’allerta rossa in 2 regioni

Le condizioni meteo restano movimentate sull’Italia, dove anche nella giornata di oggi molte regioni saranno raggiunte dalla pioggia. Anche se il maltempo da oggi risulterà meno intenso, non ci darà t ...

Non accenna a migliorare il quadro meteorologico sull’Italia dove in queste ore sono ancora in atto piogge sparse su molte regioni. La presenza di una circolazione ciclonica infatti, manterrà tempo mo ...Le condizioni meteo restano movimentate sull’Italia, dove anche nella giornata di oggi molte regioni saranno raggiunte dalla pioggia. Anche se il maltempo da oggi risulterà meno intenso, non ci darà t ...