Ilie Nastase controcorrente | “In PSG-Basaksehir nessun razzismo | loro ci chiamano bianchi”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 dicembre 2020), ex tennista rumeno, continua a far discutere. Dopo le infelici dichiarazioni su Serena Williams incintam “chissà di che colore sarà il nascituro, tipo cioccolato con il latte?”, esterna il suo pensiero su quanto accaduto ieri in PSG-. “Non capisco proprio dove sia il problema. Non c’èin questo episodio – ha affermatosul portale rumeno ‘propsort.ro’ -. L’arbitro ha usato l’appellativo ‘nero’ non certo per offendere.ci‘bianchi’, noi cosa possiamo dire?“. SportFace.