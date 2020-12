Il Collegio, Davide Vavalà e Sofia Cerio sempre più vicini (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nella settimana puntata de Il Collegio andata in onda ieri, martedì otto dicembre, abbiamo assistito all’espulsione di Rahul Teoli. Durante la messa in onda, però, agli occhi dei telespettatori e anche del popolo di Twitter non sono passati inosservati i momenti di tenerezza tra i due collegiali Davide Vavalà e Sofia Cerio. Tra la quindicenne (sedici anni compiuti ieri) di Pesaro che attualmente vive a Strasburgo e lavora come traduttrice al Parlamento Europeo e il sedicenne bolognese, che fanno parte del docu-reality Il Collegio, sembra esserci un certo feeling. Come viene riportato anche sul sito ‘rumors.it’, infatti, durante la gara di ballo la coppia si è dovuta esibire insieme agli altri collegiali e ha mostrato grande sintonia. Una intesa che ha permesso ai due giovani di ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nella settimana puntata de Ilandata in onda ieri, martedì otto dicembre, abbiamo assistito all’espulsione di Rahul Teoli. Durante la messa in onda, però, agli occhi dei telespettatori e anche del popolo di Twitter non sono passati inosservati i momenti di tenerezza tra i due collegiali. Tra la quindicenne (sedici anni compiuti ieri) di Pesaro che attualmente vive a Strasburgo e lavora come traduttrice al Parlamento Europeo e il sedicenne bolognese, che fanno parte del docu-reality Il, sembra esserci un certo feeling. Come viene riportato anche sul sito ‘rumors.it’, infatti, durante la gara di ballo la coppia si è dovuta esibire insieme agli altri collegiali e ha mostrato grande sintonia. Una intesa che ha permesso ai due giovani di ...

gooldenxzayn : la cosa che mi fa ridere è che io sono sottona per davide quando non guardo per nulla il collegio ah okay - 04Mxtteo : Riassunto episodio sette del collegio: Rahul esce, Davide e Sofia shippati a bomba, sono finite le lezioni di Borghese #collegio #collegio5 - pataptando : RT @Martina84257233: Quando dico “I hate men” è ovvio che non mi riferisco a Davide Vavalà del collegio e a Frank Ocean #collegio5 - Martina84257233 : Quando dico “I hate men” è ovvio che non mi riferisco a Davide Vavalà del collegio e a Frank Ocean #collegio5 - habitxtwoghost2 : vabbe, vado a vedere il collegio, mi tiro su il morale con Davide e Sofia -

