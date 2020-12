Huawei | spedizioni di smartwatch e auricolari quasi raddoppiate in barba ai divieti USA

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Se nel mercato smartphone cominciano a farsi sentire le conseguenze deiimposti dagli Stati Uniti, non si può dire lo stesso per quanto riguarda i dispositivi indossabili. Secondo i dati diffusi dalla società di ricerca di mercato IDC, il colosso di Shenzhen haraddoppiato ledinel terzo trimestre del 2020 mettendo a segno una crescita su base annua dell’87,2%. Numeri che hanno permesso adi occupare il terzo gradino del podio. Nel periodo di riferimento, IDC afferma cheha spedito 13,7 milioni di dispositivi detenendo una quota di mercato dell’11% contro le 7,3 milioni di unità dello stesso periodo dello scorso anno. Come per gli smartphone, la maggior parte dellesi sono ...

