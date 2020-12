Da Mattarella a Obama, tutti pronti al vaccino per dare il buon esempio (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Che la Regina Elisabetta sia guida ed esempio per il popolo britannico è cosa nota e non poteva certo smentirsi in tempo di pandemia. La sovrana, 94 anni, e il marito Filippo, 99, sono tra i soggetti più a rischio per età e, rispettando il loro turno, faranno il vaccino anti Covid. Scrive il Mail on Sunday che «gli esperti di salute pubblica sostengono che la decisione della sovrana e del principe consorte darà un grande contributo nella lotta alla disinformazione». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Che la Regina Elisabetta sia guida ed esempio per il popolo britannico è cosa nota e non poteva certo smentirsi in tempo di pandemia. La sovrana, 94 anni, e il marito Filippo, 99, sono tra i soggetti più a rischio per età e, rispettando il loro turno, faranno il vaccino anti Covid. Scrive il Mail on Sunday che «gli esperti di salute pubblica sostengono che la decisione della sovrana e del principe consorte darà un grande contributo nella lotta alla disinformazione».

Mattarella si sottoporrà al vaccino anti-Covid, come da lui stesso annunciato ieri. La reazione dei no-vax: "Non ci credo nemmeno se lo vedo".

Presidente Mattarella: “Il vaccino serve, lo farò appena possibile”

ROMA. – Sergio Mattarella si farà somministrare il vaccino “non appena possibile” senza ovviamente “scavalcare l’ordine delle priorità delle categorie a rischio”. L’annuncio del presidente della Repub ...

