Contrasto a povertà energetica | al via progetto UE con ENEA

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – Contrastare la povertà energetica nel settore degli alloggi residenziali in affitto in sette Stati membri UE (Italia, Austria, Croazia, Estonia, Germania, Grecia e Paesi Bassi): al via ENPOR, il progetto europeo che vede ENEA tra i partner. Attualmente si stima che circa 50 milioni di famiglie nell'Unione europea vivano in condizioni di povertà o vulnerabilità energetica, impossibilitate a permettersi l'energia necessaria per riscaldare o raffreddare adeguatamente le proprie abitazioni con gravi ripercussioni sulla salute e sullo stile di vita. Alla base di ciò una combinazione di fattori che vanno dagli elevati costi dell'energia, al basso reddito e alla scarsa efficienza energetica degli edifici.

