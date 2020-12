Charles Leclerc: “Sono speranzoso per il 2021, ma non dobbiamo avere aspettative troppo alte” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Charles Leclerc e la Ferrari pensano al rilancio dopo una stagione complicata. Il pilota monegasco proprio di questo ha parlato ai microfoni della BBC: “Non dobbiamo avere aspettative troppo grandi, ma allo stesso tempo sono speranzoso e fiducioso che il prossimo anno andrà meglio del 2020. Nelle ultime gare abbiamo affrontato bene questi problemi e vedo che tutti stanno lavorando molto duramente a Maranello – le speranze di Leclerc che dopo un annata difficile ammette anche i suoi errori – Non sempre sono esente da colpe, in Turchia un mio errore ci è costato il podio”. Nonostante i risultati altalenanti però Leclerc vive un sogno in Ferrari: “Ho sempre sognato di guidare e vincere per la rossa. Il primo anno è stato davvero bello ed ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020)e la Ferrari pensano al rilancio dopo una stagione complicata. Il pilota monegasco proprio di questo ha parlato ai microfoni della BBC: “Nongrandi, ma allo stesso tempo sonoe fiducioso che il prossimo anno andrà meglio del 2020. Nelle ultime gare abbiamo affrontato bene questi problemi e vedo che tutti stanno lavorando molto duramente a Maranello – le speranze diche dopo un annata difficile ammette anche i suoi errori – Non sempre sono esente da colpe, in Turchia un mio errore ci è costato il podio”. Nonostante i risultati altalenanti peròvive un sogno in Ferrari: “Ho sempre sognato di guidare e vincere per la rossa. Il primo anno è stato davvero bello ed ...

